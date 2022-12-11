Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, ‘anılarda emek var’ sloganıyla hayata geçirdiği ve kentte ilk olma özelliği taşıyan ‘Antika Pazarı’, kapılarını antika tutkunlarına açtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, ‘anılarda emek var’ sloganıyla hayata geçirdiği ve kentte ilk olma özelliği taşıyan ‘Antika Pazarı’, kapılarını antika tutkunlarına açtı.

Antika Pazarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer’in katılımıyla ziyarete açıldı. Yenişehir İstemihan Talay Caddesi’nde kurulan ve her cumartesi ziyaretçilere açık olacak olan pazarın ilk gününde gramofon, radyo, bakır eşyalar, dikiş makineleri, gaz lambaları, çantalar, vazolar, biblolar, kitaplar, plaklar, fotoğraf makineleri, daktilolar, eski paralar ve antika saatler ile birçok parça, vatandaşların beğenisine sunuldu. Mersin ile çevre illerden pazar için gelen antikacılar ürünlerini satışa sunarken, antika tutkunları da pazarda yükselen nostaljik şarkılar eşliğinde geçmişe yolculuk yaptı.

“Mersin’de bir ilke imza atıldı”

Pazarın açılışına katılan Meral Seçer, tezgahları tek tek gezerek antika eşyaları yakından inceledi ve satıcılardan ürünler hakkında bilgi aldı. Pazar hakkında görüşlerini paylaşan Seçer, Mersin’de bir ilke imza atıldığını belirterek, “Antika Pazarının açılması, Mersin için harika bir fikir. ‘Anılarda emek var’ sloganıyla yola çıkılmış. Gerçekten anılarımızda emeğimiz var, büyüklerimizin emeği var. O emeklerin yaşanması, yaşatılması veya ürünlerdeki hikayelerin insanlarımıza aktarılması çok güzel bir duygu, yol gösterici bir duygu. Antika eşyaları, eski eşya olarak düşünmüyorum. Hepsinin bir hikayesi var” dedi. Pazarı çok beğendiğini de dile getiren Seçer, pazarın antika tutkunlarının isteği doğrultusunda hayata geçirildiğini aktararak, “Pazarın, Mersin’de bir farklılık oluşturacağını ve Mersinlileri anılarla buluşturacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Mersin’e çok büyük bir katkı sağladı”

Pazarda antika eşyaları görücüye çıkaran satıcı Demet Dilsiz, Mersin’de bu tarz bir pazarın açılmasını hep istediklerini belirterek, “Mersin’de ilk defa böyle bir şey oldu. Biz genellikle sosyal medyada görüyorduk, hatta imreniyorduk da. Böyle bir pazarın açılmasını çok istedik ve gerçekten çok iyi oldu. Mersin’e çok büyük bir katkı sağladı. İnşallah devamı gelir” ifadelerinde bulundu.

“Antika Pazarı Mersin’in ihtiyacıydı”

Satıcı Salih Efe ise Antika Pazarının Mersin’in bir ihtiyacı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin bütün illerinde Antika Pazarı olduğunu, Mersin’de ise böyle bir pazar olmamasının üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Efe, “Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu bir ihtiyaçtı ve ihtiyaç giderilmiş oldu. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Şu an güzel gidiyor, daha da iyi olacak inşallah” dedi.