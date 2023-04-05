Gaz lambalarından plaklara, eski dokuma ürünlerden tesbihlere kadar bir çok eşya pazarı gezen vatandaşlardan büyük ilgi alıyor. Antika Pazarı, iki haftada bir cumartesi günleri kapılarını açıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde ‘Anılarda Emek Var’ sloganıyla kurulan ‘Antika Pazarı’, Mersinli antika severleri tarihte yolculuğa çıkarıyor. Yenişehir ilçesi 2,5 Çevre Yolu üzeri Merdok Sitesi karşısında kurulan pazar iki haftada bir cumartesi günleri kapılarını açıyor.

Antika Pazarı’nda gaz lambasından taş plaklara, gramofondan radyolara, bakır eşyalardan tesbihlere, dikiş makinelerinden daktilolara, biblolardan antika saatlere kadar birçok parça vatandaşların beğenisine sunuluyor. Mersin merkez ve ilçelerden gelen antikacılar ürünlerini satışa sunarken, antika eşyaları görmek ve satın almak için gelen vatandaşlar da geçmişe götüren şarkılar eşliğinde anılarına yolculuk yapıyor. Antika Pazarı Nisan ayı içinde 8 Nisan ve 22 Nisan Cumartesi günü açık olacak.

Antika Pazarı açıldığından beri pazarda satış yapan Sakine Arslantaş, “Çok güzel, biz esnaf arasında konuşurken böyle bir şey yoktu hiç. Çok şükür Vahap Seçer Başkanımız sağ olsun böyle bir şey organize etti. Mersin için de çok iyi oldu. Esnaf arkadaşlar da memnunlar” dedi. Mersinlilerin pazara ilgisinin iyi olduğunu söyleyen Arslantaş, “Duyulmaya başlıyor yavaş yavaş ama her geçen gün tabiki artıyor” dedi.

15 yıldır gramofon ve plak koleksiyoneri olan Murat Yılmaz, “Kendi koleksiyonum buradaki ürünlerin hepsi. Müzik gerçekten ruhun gıdası ama taş plak ayrı bir olay. Taş plak dinlemek insanı müziğin en üst seviyesine çıkarıyor diyebilirim. 1.5 aydır buradayız. 15 günde bir stant kuruyoruz. Taş plak bulmak zor olduğu için ilgi biraz az ama inşallah biz bu pazar sayesinde bu ilgiyi arttıracağız. Biz burada hem plakları dinletiyoruz insanlara hem de almak isteyene satıyoruz. Bayağı bir gramafon da sattık. İnşallah eskiye dönüş olacak müzikte. Çok güzel bir hizmet. Ben plak koleksiyonumu genelde İstanbul ve Ankara'daki antika pazarlarından temin ediyordum. Orada da bu pazarlar kuruluyor.

Mersin’de de olmasını istiyorduk. Hem tanıtım hem müziğe karşı duyarlılık için Belediyemize tekrar teşekkür ediyoruz. Katılım da güzel oluyor” ifadelerine yer verdi.

Abdullah Kendir, Antika Pazarı’na düzenli olarak gelenlerin olduğunu söyledi. Kendir, “Bizim yıllardan beri biriktirdiğimiz ürünler. Antika yeri açıldığında ilk müracaat edenlerden biri bendim. Buraya hakikaten düzenli insanlar geliyor ve burada güzel satışlar oluyor. Çok meraklılar, ailece geliyorlar, antika pazarını geziyorlar” dedi.

Ahmet Şan ise “Böyle tarihi, kültürel, sanatsal işlere önem vermesi tabii bizi sevindiriyor, mutlu ediyor. Katılım bayağı iyi, ilgi yüksek. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.