Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 16. Travel Turkey İzmir Fuarı’nda açtığı ’Yenilikçi ve Teknolojik Mersin’ standı ile yoğun ilgi gördü.

Dinamik tasarımı ile 3 gün süren fuarda yoğun ilgi ile karşılanan Mersin standı, İzmir’de yaşayan Mersinlilerin memleket özlemini giderirken, Mersin’e hiç gelme fırsatı bulamamış katılımcıların da Mersin’i tanımasını sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 16. Travel Turkey İzmir Fuarı’nda Mersin’i tanıtmak amacıyla stat açtı. Yoğun ilgi gören Mersin standında yöresel lezzetler yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Mersin’in her platformda tanıtılması için çabaladıklarını belirterek, "Kentimizin birçok özelliği var. Turizm açısından hak etmediği noktalarda olduğunun bilincindeyiz, farkındayız. Mersin’in inanç turizminden ekoturizme, deniz turizminden gastronomisine kadar bambaşka özelliklere sahip olduğunun farkındayız. Tüm bunlarla ilgili olarak, bu özelliklerini ortaya koyup ardından tanıtmak amacıyla İzmir Turizm Fuarı’ndayız. Burada turizm sektörünün profesyonelleriyle, Mersin’in bu bahsettiğim özelliklerini tanıtıcı çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bu alanlarda oluşturmuş olduğumuz destinasyonlarımızı, artık alanın profesyonellerine tanıtıp, kentimize daha fazla turist getirme çabası içerisindeyiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden festivale katılan Mimar Tutku Aytürk, Mersin standındaki Görsel Deneyim Alanını değerlendirerek, "Güzel bir deneyim. Yenilikçi. Biz de aslında fuara teknolojik deneyimleri incelemek için gelmiştik. Etkilendiğimiz stantlardan biri oldu, başarılı. Mersin’e bir kere geldim ama çok önceden. Tekrar gelmeyi tabii ki isterim” derken, Büyükşehir Belediyesi’nin standını, “Bence daha modern bir stant olarak çok güzel olmuş. Birçok şehir çok geleneksel ve yapay öğelerle katılmış. Tamamen teknolojik ve yenilikçi bir şey. Güzel bir duruş sergiliyor, farklılık yaratıyor. Bir mimar olarak o açıdan beğendim, tasarımı beğendim" ifadelerini kullandı.