Avrupa Birliği tarafından fonlanan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının desteklediği ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü ‘Mersin’in Gençlerinin Turizm Sektörü İçin Güçlendirilmesi’ (MERTUSEG) projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin’de yaşayan, ne eğitimde ne istihdamda yer almayan gençleri kapsayan proje, turizm ve konaklama sektöründe servis elemanı, kat görevlisi ve ön büro elemanı alanlarında mesleki eğitimler vererek, gençleri kalifiye ve potansiyel çalışan haline getirmek için başlatıldı. 18-29 yaş arasındaki 30 kadın ve 15 erkekten oluşan 45 kursiyerin alınacağı projeye, yoğun başvuru yapıldı.

“Projemizde hızlı bir şekilde ilerlemek istiyoruz”

MERTUSEG’in, 18-29 yaş arası ne eğitimde ne de istihdamda yer almayan gençlerin turizm sektörüne kazandırılması için ortaya koyulmuş bir proje olduğunu ve projenin hem gençlere hem de Mersin turizmine katkısı olacağını söyleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca desteklenen ve yürütmesi Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu projede, gençlerin nitelikli anlamda turizm sektörüne katkı sağlamasını istiyoruz” dedi.

45 gencin ön büro, servis elemanı ve kat hizmetleri alanında eğitim alarak istihdama katılmasının teşvik edileceğini kaydeden Yıldırım, projeye yoğun bir başvuru olduğunu belirterek, “Biz bu başvuruları bire bir görüşmelerle destekleyerek, projenin içeriğini, kapsamını ve sürecini anlatarak vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Yoğun başvurular arasında 45 kişiyi seçtik ve projemizde hızlı bir şekilde ilerlemek istiyoruz” diye konuştu.

“Proje sayesinde, turizm alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağı sağlanacak”

Projeye Mersin Üniversitesi olarak katkı sunduklarını belirten Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, “Projeye katılacak olanlar seçildi. Katılımcılara Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademisyenleri tarafından belli bir süre uygulamalı ve teorik dersler verilecek. Turizm, Mersin için önemli ve bu nedenle kursiyerlerimiz turizm alanında istihdam edilecekler. Bu sayede Mersin’de turizm alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağı da sağlanmış olacak. Mersin Üniversitesi olarak bu projede olmaktan ve katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Proje sonunda kursiyerleri, sektörle ilgili mesleklere yönlendireceğiz”

İŞKUR’un bu projedeki katkısının, kursiyerlere iş arama sürecinde rehberlik ve mentörlük yapmak, bireysel eylem planlarını oluşturmak, iş görüşmelerine yönlendirmek, iş arama kanalları, cv hazırlama ve iş görüşmelerinin mülakat teknikleri konusunda destek olmak olduğunu kaydeden İŞKUR Mersin İl Müdür Vekili Ercan Gön, “Programın bitiminde kursiyerlerin farklı sektörlerde ama turizm odaklı mesleklere yerleştirilmesi çabasına girilecektir” şeklinde konuştu. Mersin’in 330 kilometrelik sahili ile bir turizm şehri olduğunun altını çizen Gön, “Sahil demek, turizmin öne çıkması demek. Mersin Büyükşehir Belediyesinin bunu yapması, aslında bir ihtiyacı da karşılamaya yönelik olacak. Mersin, turizmin anavatanı olabilecek ve potansiyeli yüksek bir şehir. Dolayısıyla turizm mesleklerinde yer alacak personelin yetiştirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Turizm sektörünü canlandırıp, kalifiye eleman kazandırmak istiyoruz”

Mersin’de turizmin gelişmesi için gençlere eğitim verileceğini vurgulayan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Gül Kadem Maya ise “Mersin’de turizme yönelik eğitimler vereceğiz. Ön büro, kat hizmetleri ve servis personeli olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Mersin’deki turizm sektörünü canlandırmak ve bu alanda kalifiye eleman sağlamak amacındayız. MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, bu projenin eğitim kısmını yürütmektedir. Uygulama evi yaptık. Bu uygulama evinde hem kat hizmetleri, hem restoran, hem de resepsiyonist sınıfları oluşturduk. Bir nevi otel simülasyonu oluşturduk ve bu eğitim alanlarında hem teorik, hem de uygulamalı eğitimler vereceğiz. Bu uygulamalı eğitimlerin yanı sıra genel turizm, halkla ilişkiler, mesleki yabancı dil gibi eğitimlerle de kursiyerlerimizi güçlendirip sektöre kazandıracağız” dedi.