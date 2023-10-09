Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin istihdamda daha fazla yer almaları için ‘Mersin’in gençlerinin turizm sektörü için güçlendirilmesi’ projesini hayata geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği iş birliğinde hayata geçirilen ‘Mersin’in Gençlerinin Turizm Sektörü için Güçlendirilmesi Projesi’ (MERTUSEG) ile gençlere turizm ve konaklama sektörlerine yönelik mesleki eğitim verilerek, istihdama katılmaları sağlanacak.

Proje bünyesinde Mersin’de yaşayan, 18-29 yaş arasında olan ve iş hayatında veya eğitimde yer almayan 30’u kadın, 15’i erkek olmak üzere toplam 45 gence, ön büro (Resepsiyonist), servis elemanı ve kat hizmetleri (Housekeeping) alanlarında mesleki eğitim verilecek. Mesleki eğitim alan gençler, sektör buluşmaları ve çalıştaylara da katılarak işverenlerle bir araya gelebilecek ve çeşitli otellerde iş imkânı bulacak. Projede yer alacak gençler, tamamen ücretsiz bir şekilde eğitim alırken, eğitim sonunda Mersin’de otellerde staj gören kursiyerler günlük harcırah da alabilecek.

“Toplam 45 kursiyer kat görevlisi, servis elemanı ve resepsiyonist eğitimi alacak”

Proje hakkında detaylı bilgi veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Gül Kadem Maya, “Avrupa Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin ortak bir projesi olan ‘Mersin’in Gençlerinin Turizm Sektörü için Güçlendirilmesi Projesi, ne istihdamda ne de eğitimde olan gençlerin istihdama yönlendirilmesi ile alakalı olan bir proje. Biz bu proje içerisinde üç adet eğitim alanı belirledik. 30’u kadın ve 15’i erkek olmak üzere projeye katılan toplam 45 kursiyer kat görevlisi, servis elemanı ve resepsiyonist eğitimi alacaklar” dedi.

Projeye gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini ve çok fazla başvuru olduğunu belirten Maya, “Çok yoğun bir başvuru sürecimiz var. Bizim amacımız 18 ve 29 yaş arasında olan gençlerin turizm sektörüne dâhil olmaları ve sektörü güçlendirmeleri” diye konuştu. Başvuruların sona ermesinin ardından eğitim sürecinin başlayacağını aktaran Maya, “Mersin Üniversitesi iş birliği ile üniversiteden öğretim üyeleri de eğitime dâhil olacaklar. 5 aylık süreç bittiğinde, kursiyerlerimizi bir staj dönemi bekliyor olacak. Mersin’deki yerel otellerde staj yapacaklar. Sonrasında da istihdama yönlendirilmeleri ile onları bu alanlara dâhil etmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.