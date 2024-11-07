Mersin’de yıkımına başlanan Kırmızı-Lacivert ve Özel İdare iş hanlarının yerine Kent Meydanı yapılması planlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezini yeniden canlandırmak için başlattığı çalışmalar sürüyor. İstiklal Caddesi’nde yer alan ve daha önce belediye hizmet binası olarak da kullanılan Kırmızı-Lacivert ve Özel İdare iş hanlarının yıkımına başlandı. Depreme dayanıksız olduğu yönünde rapor da verilen her iki binanın çevresinde ve caddede güvenlik önlemi alan ekipler, çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent merkezini yeniden canlandırmak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, belediye ek hizmet binası olarak da kullanılan Kırmızı-Lacivert ve Özel İdare iş hanlarının yıkılmasının ve Zafer Çarşısı’nın boşaltılmasının ardından o bölgeyi Kent Meydanı olarak düzenleyeceklerini açıklamıştı.