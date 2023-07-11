Mersin'in Anamur ilçesinde, ORKÖY projesi çerçevesinde alınan 2 traktör, orman köylülerine teslim edildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen törende, ORKÖY projesinden yararlanan Güngören ve Kızılaliler köyünden iki orman köylüsüne traktörleri teslim edildi. Programda konuşan Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, traktörlerin orman köylülerine hayırlı olmasını diledi.

Kırsalda yaşayan vatandaşları yerinde kalkındırmak ve ekonomilerine destek olmak ve yeni iş imkanı sağlamak amacıyla her yıl Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ORKÖY kredisi verildiği bildirildi.