Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede 2 mahallede bin civarında yeni ve güvenli konut inşa edildiğini belirterek, kentsel dönüşümün tüm Mersin’e yayılması gerektiğini vurguladı, 5 mahallede daha dönüşümü hayata geçirmek için planlamalarının hazır olduğunu söyledi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede 2 mahallede bin civarında yeni ve güvenli konut inşa edildiğini belirterek, kentsel dönüşümün tüm Mersin’e yayılması gerektiğini vurguladı, 5 mahallede daha dönüşümü hayata geçirmek için planlamalarının hazır olduğunu söyledi.

Gültak, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye’nin 6 Şubat’ta dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadığını belirterek, “Tüm ülkemiz gibi bizler de belediye olarak fen işleri personelimizle, ekskavatörler, kepçeler, diğer ağır iş makineleri ve cihazlarımızla hemen deprem bölgesine vardık. AFAD koordinesinde Hatay ve Kırıkhan’da çalışmalarımıza başladık ve ekiplerimiz halen bölgede çalışmaya, deprem mağduru vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor” dedi.

“Akdeniz genelinde bugün itibariyle 20 binin üzerinde misafirimiz var”

Başkan Gültak, ilk şok atlatıldıktan sonra depremzedelerin, en yakın il olan Mersin’i tercih ettiklerini kaydederek, “Akdeniz ilçesi genelinde bugün itibariyle 20 binin üzerinde misafirimiz var. Biz de belediye olarak bu insanlarımızın 2 binini kültür sanat evlerimizde misafir ediyoruz. Kültür ve sanat evlerimizi, Yılmaz Güney Gençlik Merkezi, hizmet binaları ve sosyal tesislerimizi depremzede insanlarımızın barınması için düzenledik. Misafirlerimizin günlük 3 öğün yemek ihtiyaçlarını da karşılıyoruz” diye konuştu.

Depremzede çocuklar için sportif faaliyetler ve çeşitli etkinlikler

Uzman psikologlar gözetiminde çeşitli aktiviteler düzenleyip çocuklara bir nebze moral vermeye, depremin ruhlarında oluşturduğu travmaların izini silmeye çalıştıklarını da anlatan Gültak; “Çocuklarımız için oyun çadırları kuruyoruz, çeşitli oyunlar oynuyoruz. Bu çocuklarımızı belediyemize ait tesislerde sportif faaliyetlere de katıyoruz.

Ayrıca onları at binme etkinliğine götürüyoruz. Depremzede ailelerimizi ziyaret ediyoruz, çocuklarının eğitiminin devamın için destek veriyoruz. Deprem mağduru insanlarımızın, yaşadıkları bu travmadan uzaklaşmaları için çalışıyoruz. Mersin’e göç eden kardeşlerimiz için elimizden gelen tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Seçildiğim günden beri söylüyorum, kentsel dönüşüm tek çözüm"

Başkan Gültak, yerel seçimlerden sonra Akdeniz ilçesinde seçilip göreve geldiği ilk günden beri kentsel dönüşüm projelerinin önemi ve aciliyetine hep dikkat çektiğinin de altını çizdi. “Mersin, deprem kuşağı üzerine olmayabilir ama yoğun şekilde riskli, kaçak ve ruhsatsız binalarımız var” diyen Gültak, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Seçildiğim günden beri hep şunu söyledim; gerek kendi gerekse büyükşehir meclis toplantılarında, ‘kentsel dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız’ dedim. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve TOKİ Başkanımıza teşekkür ediyorum. Mersin’de şu an bininci konutu bitirmenin gururunu yaşıyoruz. Çay ve Barış mahallelerimizi kapsayan bin konutluk kentsel dönüşüm projesinde, Çay Mahallesi’nde 500 konut bitti. Yakında da hak sahiplerine anahtar teslimi yapacağız. Barış Mahallesi’ndeki evlerin de 6 ay içinde bitirilmesi planlanıyor.”

“Ülkemizin bir deprem gerçeği var, tek çözümü de kentsel dönüşüm”

“Eğer yine ağlamak istemiyorsak, başta belediye başkanları olarak kentsel dönüşüme önem ve öncelik vermek zorundayız” ifadesini kullanan Gültak, “Bu projeleri bir an önce hayata geçirmemiz, bunun için de vatandaşlarımızı ikna etmemiz gerekiyor. Artık bu tür afetlerde tek bir can bile kaybetmeyelim, yeni acılar yaşamayalım. Maalesef ülkemizin bir deprem gerçeği var. Bunun da tek çözümü kentsel dönüşümdür. Sadece Mersin’in değil, tüm Türkiye’deki belediye başkanlarının ele alması gereken konuların başında kentsel dönüşüm gelmelidir. İnsanlarla görüşüp ikna ederek süreci hızlandırmalıyız. Bugün itibariyle en az 5 mahallemizde daha kentsel dönüşümü planlamış durumdayız. Deprem değil imarsız, kaçak ve yanlış inşaat öldürüyor. Akdeniz’de kaçak yapı stoku yüzde 70’lerin üzerinde ve birçoğu eski binalar. Evet, Mersin bir deprem bölgesi olmayabilir ama Kahramanmaraş ve Hatay’daki depremleri çok ciddi hissettik" dedi.

Akdeniz’de yıkılan binanın olmadığını ancak hasar aldığı için boşaltılan bir binanın bulunduğunu kaydeden Gültak, "Fakat çok daha yeni olan Mezitli ve Yenişehir ilçelerimizde hasarlı ve boşaltılan binalar var. Demek ki Mersin’de deprem olmasına gerek yok, yakın bölgedeki bir deprem dahi bu binaları yıkabilir. O yüzden tek çözüm kentsel dönüşüm. Bu durumla mücadele etmeye de devam edeceğim. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum da yanımızda ve bizleri destekliyor. Tabi zorlu bir süreç ama bu sürecin sonunda ortaya güzel işler çıkıyor. Umarım başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kentimizdeki diğer tüm ilçe belediyeleri de bu konuda üzerlerine düşeni yaparlar” diye konuştu.