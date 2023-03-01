Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, 3. Çevre Yolunda gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde 3. kanalize kavşağı tamamlayarak trafiğe açtı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 3. Çevre Yolu üzerinde aşamalı olarak sürdürdüğü yol düzenleme, yenileme ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. İhtiyaca göre aşamalı olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde yoğun olan kavşaklardan biri olan 3. Çevre Yolunu 20. Caddeye bağlayan döner kavşak yapılan düzenleme ile kanalize kavşak haline getirildi. Araçların düz istikamette, sağa ve sola dönüşlerinde 3 farklı kulvardan yönlendirme yapan kavşak çalışması sayesinde, araçların trafik ışığında bekleme süresi azalırken, araç yoğunluğunun da miminuma indirilmesi sağlanmış olacak. Kavşak, deprem sonrası artan Mersin nüfusu nedeniyle oluşan ekstra trafik yoğunluğunun da azalmasına katkı sunacak.

Bisiklet kullanıcılarının da konforlu ve güvenli bir sürüş sağlaması için bisiklet yolunun yapıldığı kavşakta 2 bin 300 ton asfalt dökümü, bin 800 metre de bordür çalışması yapıldı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında inşaat mühendisi ve yapımı tamamlanan kavşağın kontrolörü olan Süleyman Tufan Genç, hemzemin kanalize kavşağın özelliklerini anlatarak, “Hemzemin kanalize kavşak modeli hem sağa dönüşlerde hem sola dönüşlerde hem de düz istikamette araçların daha az bekleme süreleriyle daha konforlu seyahat etmelerini amaçlayan bir kavşak modelimizdir” dedi.

3. Çevre Yolunda yaptıkları 3. kanalize kavşak olduğunu söyleyen Genç, kavşağın trafiğin yoğunluğunu azaltacağını belirterek, “Burası 3. Çevre Yolu istikametini 20. Caddeye bağlayan kavşağımızdır. Gördüğünüz gibi bayağı yoğun trafik akışı olan bir kavşak. Kanalize kavşak yapmamızın sebebi, sürücülerin olabildiğince konforlu ve güvenli seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Bu sayede Mersin halkı ve başımıza gelen deprem felaketinden dolayı Mersin’e gelen misafirlerimizin daha kısa sürede ve daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini amaçlıyoruz” diye konuştu.