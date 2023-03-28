Meteorolojiden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte 29 Mart Çarşamba gününden itibaren Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında hafif, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli zirai don beklendiği bildirildi. Perşembe gününden itibaren ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da hafif, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında kuvvetli zirai don beklentisi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere, zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunması istenildi.