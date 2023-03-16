Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Öte yandan Doğu Akdeniz'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra Anamur ile Silifke arasında doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin beklendiği kaydedildi.