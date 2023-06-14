Mersin’de 2019 yılından bugüne kadar 5 bin 800 gemi denetlenirken, denizi kirlettiği tespit edilen 58 gemiye idari yaptırım cezası uygulandı. 7 gün 24 saat Mersin Limanı’na gelen gemileri tek tek denetleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, denizin kirletilmesine müsaade etmiyor. Ayrıca ekipler deniz yüzeyindeki çöpleri de toplarken, gemilerdeki atık suları da alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, görev alanlarında hem katı atıkları topluyor hem de limana yanaşan ya da açıkta bekleyen gemilerin oluşturabileceği muhtemel kirlilikleri denetliyor. Ekipler rutin denetimlerin yanı sıra, vatandaşların ihbarı üzerine de denetim gerçekleştiriyor. 3 deniz denetim aracı, bir deniz süpürgesi, bir deniz denetim teknesi ile yapılan denetimler, hem gece hem de gündüz görüşü olan dron ile havadan da sürdürülüyor. Denizi kirlettiği tespit edilen tekne ve gemilere idari para cezası uygulanırken, deniz yüzeyindeki çöpler de tek tek toplanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğünde kaptan ve deniz kirliliği denetçisi Pelin Teymur, denizcilik faaliyetleri çerçevesinde birçok çalışma yaptıklarını belirterek, "Denizcilik hizmetleri çerçevesinde deniz yüzeyi temizleme yapıyoruz. Deniz denetim birimimizle gemileri denetliyoruz. Burada bizim deniz yetki devri genelgemiz var. Bu genelge çerçevesinde 2872 Çevre Kanununa ithafen deniz yargılama yetki alanında yasa dışı illegal deşarjları kontrol ediyoruz. Bu çerçevede yetkili 2 büyükşehir belediyesinden bir tanesiyiz. Deniz denetim birimimizde 3 tane teknemiz, 1 süpürgemiz, 1 fiber teknemiz bulunmaktadır" dedi.

"5 bin 800 gemiyi denetledik"

Günlük rutin olarak denetimler yaptıklarını belirten Teymur, "7 gün 24 saat deniz denetim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Düzenli olarak teknelerimiz sırayla denetçilerimizle birlikte denetime çıkıyor. Mersin Limanı’nda demir sahasındaki ve bölgedeki yüzer tekneleri kontrol ediyoruz. Yasa dışı bir şey tespit ettiğimiz zaman öncelikle numune alıyoruz. Ondan sonra idari yaptırım ve yasal işlemler başlıyor. Eğer aldığımız numunelerde kirlilik tespit edilirse idari ve adli işlemler devam ediyor. 2019 yılından bu güne kadar 5 bin 800 gemiyi denetledik. Bunlardan 58’ine idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Uygulanan cezalar değişebiliyor. Bakanlığın uyguladığı güncel fiyatlar üzerinden cezalar oluyor" diye konuştu.

Deniz yüzey temizliği de yaptıklarını kaydeden Teymur, "Yapılan temizlikler neticesinde yaklaşık 5 bin metre küp katı atık toplandı. Aynı zamanda lisanslı atık tesisimiz bulunmaktadır. Deniz atıklarını vermek isteyen gemilerden bunları gidip alıyoruz. 2019 yılından bugüne kadar deniz araçlarından 5 bin 800 metreküp atıksu, 28 metreküp sintine ve 5 bin metreküp katı atık aldık" şeklinde konuştu.