Faaliyette bulunan 3 organize sanayi bölgesi, yapımı devam eden 4. organize sanayi bölgesi ile mevcutta 823,5 hektar alanıyla Mersin’in en büyük organize sanayi bölgesi olan MTOSB’de, 5. Bölgenin resmi çalışmaları başladı.

Yer Seçim Tespit Komisyonu, MTOSB’de bir araya gelerek görüşlerini bildirdiler. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Yer Seçim Tespit Komisyonunda bulunan ilgili kurumlar ile bir araya geldik. Bu aşamaları daha önce 2, 3 ve 4. organize sanayi bölgelerimizde de yaşadık. Bu toplantılardan kısa süre sonra alt yapı çalışmalarımız başlıyor. Kurum görüşlerinin toparlanarak, onay almamızın ardından Mersin’e 260 hektarlık yeni bir organize sanayi bölgesi kazandıracağız. 5. OSB’miz ile kentimize yeni yatırım alanları, yeni istihdam alanları kazandıracağız" diye konuştu.

"MTOSB’de başkanlık görevine geldiğim günden bu yana, birlikte çalıştığımız yönetim kurullarımız ve bölge müdürlüğü ekiplerimiz ile 2, 3 ve 4. organize sanayi bölgelerimizin bürokratik işlemlerinin tamamlanmasından çok kısa sonra hizmete açılmasını sağladık" diyerek konuşmasını sürdüren Tekli, "Atıksu arıtma tesisimizi, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezimizi, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizi, camimizi, çarşılarımızı, bankamızı, noterimizi, tır parkımızı, Scada Merkezimizi, hizmet binalarımızı, sosyal tesislerimizi, itfaiye teşkilatımızı, sağlık birimlerimizi hizmete geçirirken, bir taraftan da yatırımcı sanayicilerimizin en büyük isteği olan yeni OSB alanları açtık. Yaptığımız birçok iş var fakat en önemlisi sanayicilerimize yeni yatırım alanları kazandırmak. Bu anlamda da 260 hektarlık 5. bölgemizin bürokratik çalışmalarının hız kazanması, Mersin adına büyük mutluluk verici bir olay. Kısa süre içerisinde diğer OSB’lerde olduğu gibi alt yapı çalışmalarına başlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza da yer seçimlerinde hızlı hareket ederek, bürokratik işlemleri hızlandırdıkları ve kısa süre içerisinde bu bölgeleri yatırımcılarımızın hizmetine kazandırmamıza vesile oldukları için tüm sanayicilerimiz adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.