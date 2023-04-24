Diyarbakır’dan gezmek için Tunceli’ye giden ve içerisinde Azat Demiral (21), Mehmet Can Demiral (22) ve Baran Aslan Taş’ın (22) bulunduğu otomobil, 4 gün önce sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayına yuvarlandı. Kaza sonrası 3 genci arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık bin kişilik ekiple 55 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmaları devam ederken, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Afet, Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de çalışmalara destek vermek için yola çıktı.

4 kişilik ekip, botla arama-kurtarma çalışmalarına destek verecekken, şu ana kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir sonuca ulaşılamadığı öğrenildi.