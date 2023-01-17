Mersin’in Silifke ilçesinde bu sene hasat edilen 500 ton baklanın yarısının Irak pazarına diğer yarısının ise iç pazara gönderilmeye başlandığı bildirildi.

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin’de birbirinden farklı ürünler yetiştirilerek hem iç hem de dış piyasaya gönderiliyor. Özellikle ilçelerde üreticiler hem örtü altına hem de açık alanda yoğun mesai harcıyor. Her türlü sebzenin yetiştiği Silifke ilçesinde de çiftçiler yetiştirdikleri baklanın hasadını yaparak Atayurt Hali’ne getirip özel olarak paketledikten sonra Irak ile iç pazara gönderiyor. Bu sene ilçede üretilen 500 ton civarındaki baklanın yarısının Irak’a gönderileceği ve kilogram fiyatının da 13 TL olduğu belirtildi.

Hasat döneminde yaklaşık bin dönüm arazi üzerinde 500 ton civarında bakla hasat edildiğini belirten Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, bunun yarısının Irak’a ihraç edildiğini, yarısının iç pazara sürüldüğünü kaydetti.

Baklanın kilogramının 13 TL’den satıldığını aktaran Kaynar, "Silifke’de bakla hasadına başlamış bulunmaktayız. Irak pazarı ağırlıklı olmak üzere ihracata baklamızı gönderiyoruz. Bakla fiyatlarımız üreticimiz için çok tatminkar değil. Ama yine de kış gününde bir alternatif ürün olarak ortaya çıkmıştır. Bakla vitamin açısından zengin olduğu için Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özellikle Çukurova bölgesinde yaygın olarak üretimi yapılan bakla, hem taze hem de kuru olarak tüketilebilen bir sebze. Bölgemizde üretilen baklanın çoğunluğu İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere de gönderiliyor" dedi.