Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve yıkıcı etkileri Hatay’da da hissedilen deprem sonrası internet erişiminde problem yaşanması üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 lokasyonda İnternet Erişim Noktası kurdu.

Gerekli altyapıyı kuran ve internet güçlendirme çalışması yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da bulunan ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin İtfaiye Merkez Üssü’, ‘Samandağ’ ve ‘Vali Göbeği’nde internet erişim noktaları kurdu. 3 noktada kurulan ve ilerleyen günlerde sayısı 10’a çıkarılacak olan noktalar sayesinde bölgedeki vatandaşlar yakınlarıyla daha kolay iletişim kurabilecek.

Hem arama kurtarma çalışmaları yapanların hem de vatandaşların birbirleri ile kesintisiz ve sağlıklı iletişim kurabilmesi için İnternet Erişim Noktalarını kısa sürede kuran Büyükşehir Belediyesi ücretsiz bir şekilde internet hizmeti verecek.