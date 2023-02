Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Basketbol Kurslarında eğitim gören Sidre Çelik ve Lina İnan, ’FIBA Gelişim Projesi’ çerçevesinde gerçekleştirilen ’Gelişim Kampına’ katıldı.

Kocaeli’de 25-29 ocak tarihleri arasında Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) koordinatörlüğünde düzenlenen FIBA Altyapı Gelişim Projesi çerçevesindeki 1. Ulusal Basketbol Kampına katılan 14 yaşındaki Sidre Çelik ve Lina İnan, elde ettikleri başarılarla hem ailelerini hem de büyükşehiri gururlandırdı. Başarılı sporcuların hedefinin ise, ilerleyen süreçte Milli Takım kadrosuna dahil olabilmek olduğu belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde antrenör olarak görev alan Eren Yılmaz, genç sporcuların başarısından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Bizler çocuklarımızı spora kazandırıyoruz. Aynı zamanda onları müsabakalara hazırlıyoruz. Sporcularımızla çok uzun zamandır çalışıyoruz. Onlarla birlikte, hem bizler hem aileler büyük emek vererek bu seviyeye geldik. Burada sadece bizim emeklerimiz yok. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bize sağladığı imkânlar olmasa, bu başarıları elde edemeyiz. Bu konuda tabi ki belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyükşehirin spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek ilerlediklerinin altını çizen Yılmaz, "Sporcularımız, Türkiye Basketbol Federasyonu koordinatörlüğünde düzenlenen ve FIBA Altyapı Gelişim Projesi çerçevesindeki 1. Ulusal Basketbol Kampının kadrosuna davet edildiler. Geniş bir kadroydu bu kadro. Geçtiğimiz sene de bir sporcumuz bu kadro içerisinde yer almıştı. Bu sene 2 sporcu gönderdik. İnşallah seneye 3 sporcuyla devam etmek istiyoruz. Bundan sonrasında ana kadro açıklanacak ve daha sonrasında uluslararası turnuvalar olacak. Kızların ana kadroda kalmak için büyük şansları olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Mersin bir spor şehri"

Büyükşehir sayesinde Mersin’in bir spor şehri olduğunu ve hayata geçirilen projelerin karşılığını verdiğini vurgulayan Yılmaz, "Mersin’in her yerinde spor şu an aktif durumda. Belediyemizin değerli antrenörleri ile birlikte, Mersin’imizin her yerinde çocuğundan tutun yaşlısına kadar herkese sporu yaydığımızı düşünüyorum. Bu da bizim için mutluluk verici bir şey. Emeklerimizin karşılığını aldık. Aileler de bu durumdan çok mutlular. Bu da bizim için güzel bir şey. İnşallah ileriki yıllarda bu sayımızı artırarak devam ederiz" şeklinde konuştu.

İlk defa kampa katıldığını ve çok heyecanlı olduğunu belirten genç sporcu Sidre Çelik, "Bu ilk kampımdı. Bu senenin benim için güzel bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. İleriki senelerde bu tecrübemden yararlanarak, daha iyi oynayacağımı düşünüyorum. Bu benim lehime oldu. Güzel bir şey. Orada öğrendiğim şeyleri yansıtacağımı düşünüyorum. Basketbol ile ilgilenmekten dolayı çok mutluyum. Tabi illa ki zorlukları oluyor, ama başarılı olmak için bu zorluklara katlanmak gerekiyor. İleride de güzel yerlerde olmak istiyorum" diyerek düşüncelerini aktardı.

Geçtiğimiz sene de bu kampa davet edilen başarılı sporcu Lina İnan ise "5-6 senedir basketbol ile ilgileniyorum. Çalışmalar güzel gidiyor, verimli geçiyor benim için. Her antrenmanda geliştiğimi fark ediyorum. Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Ailem de çok sevindi. Bundan sonraki hedefim A Milli Takımda yer almak"diye konuştu.