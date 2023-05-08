Mersin’den geldiği Samsun’da 7 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkışan bir kişi polis tarafından 2 saatlik çalışma sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Bora Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin’de yaşayan Urfalı E.D.(33), boşanma aşamasındaki eşi Samsun’daki kadın sığınma evine yerleşince onu görmek için Samsun’a geldi. Eşine ulaşamayan E.D. Samsun Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin (ŞÖNİM) karşısındaki 7 katlı binanın çatısına çıkıp intihara teşebbüs etti. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

E.D. müzakereci polis tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Çatıdan indirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.