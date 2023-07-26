Türkiye Dil Edebiyat Derneği (TDED) öncülüğünde, Akdeniz Belediyesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Kent Konseyi işbirliğinde yürütülen ’Bir kitap da benden projesi’ çerçevesinde, Kahramanmaraşlı depremzede çocuklara hikâye, roman ve ders kitaplarından oluşan 10 binden fazla kitap gönderildi.

Kampanya çerçevesinde her yaş grubu için hikâye ve romandan, üniversite hazırlık kitaplarına kadar 10 bini aşkın kitap, 6 Şubat’taki depremlerde ağır yara alan Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı. Törene Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse katıldı.

“Deprem mağduru insanlarımızı unutmadık, yanlarındayız”

Kitapların yola çıkmasından önce bir açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 6 Şubat depremlerinin Türkiye tarihi açısından milat olduğunu belirterek, “Büyük acılar yaşadık, büyük kayıplarımız var. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimizin ve hükümetimizin tüm birimleri depremzede vatandaşlarımızın yanında yer almaya, vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları çözmeye devam ediyor. Şu anda okullar da tatil. Depremzede çocuklarımızın kitap okuması, ders çalışmaları ve böylelikle hayata yeniden tutunmaları açısından önemli bir proje, destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Kitaplarla dolu bir gelecek, çocuklarımızın ve gençlerimizin elinde şekillenecek’’

Mersin İl Milli Eğitim Müdür Adem Koca, yaşanan depremlerin her seferinde yürekleri dağladığını ve birlikte dayanışma içinde hareket etme gerekliliğini bir kez daha hatırlattığını belirterek, "Yaşanan bu zorlu süreçlerde, depremden etkilenen illerimize yapılan desteklerin önemi her zamankinden daha büyüktür. Eğitim, toplumumuzun temel taşıdır ve geleceğimizin inşasında en güçlü araçlardan biridir. Kitaplar ise bilgiye açılan kapıların anahtarlarıdır. Bu nedenle, depremden etkilenen illerimizdeki eğitim kurumlarına yapılacak kitap bağışları, öğrencilerimizin bilgi dünyasına katkı sağlamak adına büyük bir öneme sahiptir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayal güçlerini, bilgi birikimlerini ve düşünce dünyalarını geliştirmelerine destek olmak istiyoruz. Unutmayalım ki, eğitimle aydınlık yarınlara doğru ilerleriz. Kitaplarla dolu bir gelecek, çocuklarımızın ve gençlerimizin elinde şekillenecektir’’ diye konuştu.

“Mersin’de, kara gün dostu kardeşleri olduğunu bilsinler”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse ise “Aziz milletimiz, en zor zamanlarda dualarıyla, destekleriyle, yüreklerin nasıl bir ve beraber attığını bir kez daha bu hediye kitaplarıyla göstermiş oldu. İstiyoruz ki depremzede çocuklarımız ve gençlerimiz, yanlarında olduğumuzu, Mersin’de kara gün dostu, güzel yürekli kardeşleri olduğunu bilsinler” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim de yaptığı açıklamada, “Son derece özel ve anlamlı bir proje. Yaz mevsimi olması nedeniyle de ulaştırılacak kitapların, gençlerimizin ve çocuklarımızın ihtiyacı olan sınav ve kültürel bilinçlenmede faydalı ve destek olacağına inanıyorum. Kampanyaya katılan tüm dost ve arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mersin’in 13 ilçesinden toplanan hikâye, roman ve üniversite hazırlık kaynak kitaplarından oluşan 10 bini aşkın kitap, Kahramanmaraşlı depremzede çocuklar ve gençlere hediye edilmek üzere yola çıktı.