Mersin Bisiklet Derneği (MERBİSDER) üyeleri, Toroslar Belediyesinin desteğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü dolayısıyla 550 kilometre pedal çevirecek.

Mersin Bisiklet Derneği (MERBİSDER) üyeleri, Toroslar Belediyesinin desteğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü dolayısıyla 550 kilometre pedal çevirecek.

Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen “10 Kasım Ata’ya Saygı” etkinliği ve ‘Pedala Engel Yok’ Projesi ile 10 Kasım’da Anıtkabir’e Türk bayrağını gururla asmak üzere yola çıkan ekip, Toroslar Belediyesinin önünde düzenlenen törenle uğurlandı. 3 görme engelli, 4 kadın pilot ve 6 tandem pilotu olmak üzere 13 kişilik ekibin yer aldığı proje ile toplumda duyarlılık oluşturulması amaçlanıyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun’a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna ulaştırmaları için Türk bayrağı teslim edildi.

Süleyman Uygun, geleneksel hale getirdikleri “10 Kasım Ata’ya Saygı” etkinliği çerçevesinde düzenledikleri “Pedala Engel Yok” Projesine destek veren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti.

“Engelli arkadaşlarımızla engelleri aşacağız, kadınlarımızla kadının gücünü ve bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu göstereceğiz” diyen Uygun, "3 görme engelli arkadaşımız, 4 kadın pilotumuz ve 6 tandem pilotumuz ile birlikte Toroslar Belediyesinin önünden hareket ederek ortalama 550 kilometre pedallayacağız. 10 Kasım sabahı Atamızın huzurunda olacağız inşallah. Bu projeyi gerçekleştirmekten dolayı ekibim ve ben çok gururluyuz. 10 Kasım’da tüm şehirlerden gelen sporcularla buluşacağız ve Mersinimizden selamlarımızı ileteceğiz" diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise tüm ekibe hayırlı yolculuklar dileyerek, "Sporcularımız, 550 kilometrelik uzun ve zorlu bir yolculuğa çıktılar. Ama bu parkuru Atamıza olan sevgi ve bağlılıklarıyla kolaylıkla aşacaklarına inanıyorum. Sporcularımızla gurur duyuyoruz ve her zaman yanlarındayız. Bu etkinliğe katılan, gönlüyle, kalbiyle pedal çeviren herkese teşekkür ediyorum. Atamızın ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü vesilesiyle, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.