Mersin’den 15 gönüllü öğretmen çadır kentlerde görev yapmak üzere depram bölgesine uğurlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin’den 15 gönüllü öğretmen daha çadır kentlerde görev yapmak üzere Gaziantep’in Islahiye ve Nurdağı ilçelerine hareket etti. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Milletçe yaşadığımız bu ortak acının yaralarını sarmak, acımızı paylaşarak azaltmak için hep birlikte, devletimizle el ele çalışıyoruz. Yürekten inanıyorum ki, güçlü devletimiz ve aziz milletimiz en kısa sürede tüm yaraları saracaktır. Bizler de Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her daim tüm olanaklarımızı seferber ederek çalışmaya devam edeceğiz. Sahada her alanda görev alan tüm gönüllü meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Allah milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi.