Mersin’de yaklaşık 1 yıl önce denize bırakılan yapay resifler, başta balıklar olmak üzere birçok deniz canlısına yuva oldu. Üzerinde oluşan yosunlar sayesinde canlı yaşamının artmasında önemli etken olan yapay resifler, kaçak avlanmanın da önüne geçiyor.

Mersin’de yaklaşık 1 yıl önce denize bırakılan yapay resifler, başta balıklar olmak üzere birçok deniz canlısına yuva oldu. Üzerinde oluşan yosunlar sayesinde canlı yaşamının artmasında önemli etken olan yapay resifler, kaçak avlanmanın da önüne geçiyor.

İklim değişikliği nedeniyle tahrip olan deniz canlı yaşamı, artan mikroplastik ve tür sayılarının azalması gibi etkenleri göz önünde bulunduran Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile denizde birçok noktaya yapay resif bıraktı.

Merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Galatasaray Meydanı civarında belirli aralık ve derinliklerde denize bırakılan ve 3 ay gibi bir sürede deniz canlılarının yaşam alanı olan yapay resiflerde, canlı sayısı her geçen gün artıyor. Pek çok canlı için barınma, beslenme ve üreme alanı olan yapay resifler, ağlara takıldığı için kaçak avcılığa da engel oluyor.

“Yapay resiflerimiz, doğal resif haline dönüşme yolunda”

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Amiri Kasım Yıldız, yapay resifleri belirli aralıklarla kontrol ettiklerini belirterek, ilk 3 aydan sonra canlı yaşamının oluşmaya başladığını söyledi. Yıldız, “Üçüncü ayında ilk yaptığımız çekimlerde resiflerimizin canlı ekosistemine uyum sağladığını ve canlı yaşamın oluştuğunu gözlemledik. Yaptığımız kontrollerde her geçen gün canlı yaşamın arttığını, yapay resiflerimizin doğal resif haline dönüşme yolunda olduğunu fark ettik. Küçük balıklar yapay resiflerimizi korunaklı bir bölge olarak kendisine yuva yapıyor ve bunların her geçen gün sayıları artıyor. Ayrıca canlı yaşamının her geçen gün bir tık daha üst basamağa taşındığını görmekteyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak attığımız resiflerimiz, Mersin’in deniz coğrafyası için yapılmış büyük bir çalışma” dedi.

“Amacımız türlerin çoğalmasını sağlamak ve yasa dışı avcılığı ortadan kaldırmak”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında ziraat yüksek mühendisi olarak görev yapan Aylin Kutlu ise projenin amacından bahsederek, “Amacımız Mersin bölgesinde yaşayan deniz canlılarının yaşam alanının artırılması, türlerin çoğalmasının sağlanması ve yasa dışı avcılığın ortadan kaldırılması. Yapay resiflerin atılacağı bölgenin uygunluk raporu istendi. Bu uygunluk raporu alınırken, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden de destek alındı” ifadelerini kullandı.

Mezitli’de Galatasaray Meydanı bölgesinde belirli aralık ve derinliklerde 14 yapay resif bırakıldığını kaydeden Kutlu, gözlem sürecinin sürdüğünü ifade ederek, “Bu süreç içerisinde yapay resifler üzerinde doğal yaşamın oluştuğu, türlerde artış sağlandığı gözlemlendi. Yine yapay resifler üzerinde ağların bulunduğu, yani yasa dışı avcılığın önüne geçildiği de görüldü. İtfaiye Dairesindeki dalgıç personelle birlikte gözlem süreci devam ediyor” diye konuştu.