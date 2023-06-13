Mersin merkezli 2 ilde tefecilik ve dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para verip kendilerine haksız kazanç sağlayarak tefecilik ve dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Mersin’de 10, Tarsus’ta 2 ve Diyarbakır’da bir olmak üzere 13 şüpheli belirlendi.

Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, şafak vakti tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve dron desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 13 şüpheliden 11’i yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve bunlara ait toplam 162 fişek, 11’i dolu 18 boş halde imzalatılmış borç senedi ile 5 adet tapu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişinin arandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.