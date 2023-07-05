Mersin Sivil Toplum Kuruluşları Birliği adı altında bir araya gelen 50’nin üzerinde sivil toplum kuruluşu, Akdeniz Belediye Meclisinde Kuran kursu yapılması için müftülüğe yer tahsisi konusunda yapılan engelleme girişimi ve bu konu üzerinden manevi değerlere yönelik sosyal medyadaki ifadelere tepki gösterdi.

Mersin Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Akdeniz ilçesinde Kuran kursu açılması için müftülüğe yer tahsisine bazı belediye meclis üyelerinden engelleme girişimi ve sosyal medyada bu konu üzerinden milli manevi değerlere saldıran bir kısım kendini bilmezleri paylaşımları toplum vicdanını yaralamıştır" denildi.

Mersin Sivil Toplum Kuruluşları olarak Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın, ihtiyaç duyulan yerlerde okul, Kuran kursu ve dezavantajlı bölgelerde kentsel dönüşüme alan açma gayretlerini takdirle karşıladıkları vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Unutmayalım ki küreselleşme ile ortaya çıkan bir sürü kötülük; madde kullanımı, şiddet eğilimi, sapkın cinsel eğilimler neslimiz için ciddi tehditlerdir. Akdeniz Belediye Meclisinin tüm üyelerinin bu hassasiyetle karar almalarını isteriz. Sorumlu makamda olanların çocuklarımız için tehdit oluşturan akımlara karşı yapabileceği en büyük iyilik, onların değerlerine bağlı, inançlı, donanımlı ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır. Bu manada kesinlikle kız-erkek ayırımı yapmadan, bütün çocuklarımızın yetişme dönemlerini eğitim-öğretimle en iyi şekilde değerlendirerek onları hayata ve geleceğe hazırlamak, her kuruluşun hem milli hem de manevi sorumluluğudur. Kur’an kurslarımız da bu açıdan önemli bir eğitim kurumudur. Bu aziz milletin dinine, diyanetine, yüce kitabımız Kuran’a sevgisi orta yerde iken, hiçbir gerekçe çocuklarımızın eğitim alma hakkını engellemeye mazeret olamaz.”

Açıklamada ayrıca, sosyal medyada milletin değerlerine yapılan hakaretlere karşı da tüm siyasi çevreler birlikte hareket etmeye davet edilirken, "Sonuç olarak talebimiz; Kuran kursu için müftülüğe yer verilmesine ret oyu veren meclis üyelerinin kamu vicdanını yaralayan bu kararlarını gözden geçirerek acilen düzeltmeleridir" ifadelerine yer verildi.