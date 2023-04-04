Mezitli Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ’riskli yapı’ olarak tespit edilen Baykent Sitesi, G, H ve I bloklarının yıkım işlemlerine devam ediyor.

Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yıkım öncesi tahliye edilen söz konusu yapıların yıkım işlemlerinin Mezitli Belediyesi tarafından yapılması hususu yazılı olarak iletildi. Özellikle olumsuz herhangi bir olaya mahal vermemek amacıyla yıkım yapılacak alanda ve yakın çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi. Tece Deniz Mahallesi’ndeki bulunan binadaki yıkım, Mezitli Belediyesine bağlı Yapı Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşiyor. Yetkililer, yıkım işlemlerinin çevreye rahatsızlık vermeden, diğer yapılar için risk oluşturmadan konusunda uzman ekipler ve iş makineleri marifeti ile kontrollü olarak sürdürülerek en kısa zamanda tamamlanacağı bildirdi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası ilçemizde bulunan Baykent Sitesi ağır hasar gördü. Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından riskli yapı ilan edilen binada belediyemizin ilgili müdürlükleri koordineli bir şekilde yıkıma başladı. Yıkılan alan; daha sağlıklı, statik yapısı daha uygun bir yer haline gelecektir. Belediye olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geldiğince çabalıyoruz. Ülkemiz çok zor bir zamandan geçiyor, depremin yaşattığı tahribat inanılamaz boyutta. Umarız en kısa sürede bu zor günleri geride bırakırız" dedi.