Mersin’in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayıp bugün öğle saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin’in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayıp bugün öğle saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün sabah saat 07.13 sıralarında Gülnar’ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan gerçekleştirilen yoğun çalışmaların ardından bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarında 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel görev alırken, tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerindeki vatandaşlar da normal yaşamına dönmeye başladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, orman yangınının öğle saatlerinde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıklarken, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise hasar tespit çalışmalarına suretle başlanacağını duyurdu. Yaklaşık bin 500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında insan can kaybı yaşanmazken, yerleşim yerlerindeki evler de zarar görmedi.

Soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

Kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Uçak ve helikopterlerle yangın bölgesine havadan müdahaleler gerçekleştirilirken, karadan da ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yangının etkisini kaybetmesinin ardından evlerine dönem vatandaşlar, söndürme çalışmalarına katılanlara teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin" dediler.