Mersin’de çıkan orman yangınına havadan 3 uçak, 2 helikopter ve 20’den fazla arazözlü orman işçileri müdahale etmeye başladı. Bölgeye yakın bazı evler ise boşaltıldı.

Mersin’de çıkan orman yangınına havadan 3 uçak, 2 helikopter ve 20’den fazla arazözlü orman işçileri müdahale etmeye başladı. Bölgeye yakın bazı evler ise boşaltıldı.

Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 3 uçak, 2 helikopter, 20’den fazla arazözlü ekip, itfaiye, jandarma, AFAD ile orman işçileri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ederken, vatandaşlar da destek olmaya başladı.

Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız da bölgeye gelerek müdahale çalışmalarını takip etmeye başladı. Yangının, rüzgarın etkisi ile daha fazla büyümesi ihtimaline karşı en yakın bazı yerleşim yerleri de boşaltıldı.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.