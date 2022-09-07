Mersin’in Gülnar ilçesinde 15 saattir devam eden orman yangınında alevler D-400 karayoluna kadar ulaştı .Yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Mersin’in Gülnar ilçesinde 15 saattir devam eden orman yangınında alevler D-400 karayoluna kadar ulaştı .Yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde bu sabah çıkan orman yangını, evlere kadar ulaştı. Yangına 850 personel, 11 uçak, 29 helikopter ve 138 arazözle müdahale edildi. Akşama kadar süren çalışmalarda yerleşim yerine yangının ulaşması engellendi. Rüzgarın da etkisi ile Kuzey doğu tarafına yönlenen yangın Karayar dağının arka kısmından Silifke ilçesi sınırlarına geldi. Yangında 15. Saate girilirken alevler eceli tünelinin çevresini sararak Mersin-Antalya D400 karayoluna kadar geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, ”Aydıncık - Silifke Devlet Yolu Büyükeceli mevki, yangın sebebiyle taşıt trafiğine kapatılmıştır. Transit trafik Aydıncık - Gülnar, Gülnar - Silifke güzergâhından sağlanacaktır” denildi.

Öte yandan araçlar yolda güvenlik güçleri tarafından durdurularak kontrollü şekilde alternatif yola yönlendirildi.