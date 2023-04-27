Mersin’de bir mobilya atölyesinde başlayarak bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan, 1 itfaiye erinin ve 3 işçinin hayatını kaybettiği yangında, kayıp olarak aranan 4. işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez Akdeniz ilçesi Sanayi Sitesindeki bir mobilya atölyesinde geçtiğimiz hafta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer atölyelere de sıçradı. Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü.

1 itfaiye erinin ve 3 işçinin hayatını kaybettiği yangında, kayıp olarak aranan bir işçinin cansız bedenine 8. günde ulaşıldı.

Ölenlerin kimliklerinin DNA incelemesi sonucu belirleneceği ifade edilirken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.