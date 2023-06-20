Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı 10 ilçede faaliyet gösteren 11 Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı YKS hazırlık kursları için 19 Haziran’dan itibaren ön kayıtları almaya başladı.

2022- 2023 eğitim ve öğretim yılında 4 bin 853 öğrencinin YKS sınavına hazırlandığı kurs merkezlerinde konu anlatımları, etütler, ücretsiz deneme sınavlarının yanı sıra rehberlik çalışmaları ve sosyal etkinliklerle birlikte öğrencilerin eğitim hayatı destekleniyor. Teksin uygulaması veya ’mersin.bel.tr’ sayfası üzerinden ön kayıt başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, 21 Temmuz’a kadar başvurularını yapabilecek.

“Üniversite hayaline kavuşmak isteyen tüm gençleri bekliyoruz”

Haftanın 5 günü kurs merkezlerinde aktif bir şekilde öğrencilerin sınava hazırlandığını ifade eden Gülnar Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi sorumlusu Feyyaz Aslanpençe, “Ön kayıt başvurusu yaptırmak isteyen öğrenciler, gerekli evraklara Büyükşehir Belediyesinin ‘duyurular’ sayfasından veya ’Teksin’ uygulaması üzerinden ulaşabilir. Bizlere gelen her öğrencinin üniversite hayalleri ve belli hedefleri var. Bizler de öğrencilerimizin üniversite hayallerine kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Hem onlara rehber olmak hem de tüm bilgi eksikliğini tamamlamak için öğrencilerimizi kurs merkezlerimize bekliyoruz” dedi.