Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezince, Mersin’de bulunan ve iş bulma konusunda sıkıntı yaşayan depremzedeler için ’rehberlik ve yönlendirme hizmeti’ verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezine kayıt yaptıran işsiz depremzedelere yönelik, haftalık olarak yapılacak toplantılarla da eğitim durumu ve mesleki analizler yapılacak. Bu sayede depremzedenin mesleki yeterliliği, bilgi ve becerilerine göre istihdam olanakları ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda doğru eşleştirmenin yapılması sağlanacak. İş seçeneklerini doğru bir şekilde sunabilmek için depremzedelerin yaş, eğitim durumu ve kaldıkları yeri de göz önünde bulundurarak hizmet verecek olan Kariyer Merkezi, Mersin’deki mevcut iş gücü piyasası ile ilgili de bilgi verecek.

Yeni mezun olan veya farklı meslek edinmek isteyen depremzedeler için de mesleki eğitimler düzenleyecek olan Kariyer Merkezi, iş arama becerileri eğitimi, cv oluşturma, mülakat teknikleri konularında da bilgilendirmeler yapacak.

“Kurumlar arası işbirliğine dönük çalışmalarımızı yaparak kaynaklarımızı, yetkinliklerimizi ve yeteneklerimizi bir araya getirerek en uygun hizmeti sunmaya çalışıyoruz”

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Mersin’de bulunan depremzedelere istihdam konusunda verecekleri desteklerden bahsederek, “Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi olarak, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza nasıl bir hizmet politikası üreteceğimizle ilgili çalışma yaptık. 2 Mart tarihinde ilimizde bulunan sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve odalarımızla yapmış olduğumuz bir çalışma oldu. O çalışmanın üzerine neler yapacağımızı konuştuk. Burada çok önemli bir unsur, kurumlar arası işbirliği. Kurumlar arası işbirliğine dönük çalışmalarımızı yaparak kaynaklarımızı, yetkinliklerimizi ve yeteneklerimizi bir araya getirerek en uygun hizmeti sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Kariyer Merkezinin ‘kariyer rehberliği’ hizmeti ile depremzedeler için sağlayacakları destekleri aktaran Özada, “Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza Mersin iş piyasasını tanıtıp, Kariyer Merkezimize kayıt olduğu zaman kendilerinin mesleki analizini, geldikleri yerlerin ve eğitim durumlarının analizini yapabilmenin önemine değiniyoruz. Çünkü bunu doğru bir şekilde yaptığımız zaman, eşleştirmeyi de doğru yapacağımızı düşünüyoruz. Kariyer etkinlikleri ve iş arama becerileri eğitimleriyle de, istihdam becerilerini artırmak istiyoruz” diye konuştu.

“Önümüzü görebilmek için çalıştay yapmak istiyoruz”

İş arayan adayların firmalarla bağlantısını sağladıklarını ve mesleki eğitim çalışmaları yaptıklarını kaydeden Özada, mayıs ayında yapmayı planladıkları çalıştaydan da bahsederek, şöyle devam etti: “Mayıs ayının ilk haftası düşündüğümüz bir konu var. Bu da Mersin insan kaynakları alanında yapacağımız çalıştay. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezinin öncülüğünde yapacağımız bu çalışmada, yine iş dünyasının tüm taraflarını kapsayacak şekilde üniversitelerimiz, odalar, iş dünyası, firmalar hatta deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızdan oluşan ve yaklaşık 200 kişiye yakın kişinin katılımıyla bir çalıştay yapmayı planlıyoruz. Burada hem Kariyer Merkezimizin yapmış olduğu çalışmaları değerlendirmek ve ileriye dönük neler yapacağımızı planlamak, bunun dışında iş dünyasının ihtiyaçları neler ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza veya buraya gelen vatandaşlarımıza nasıl hizmet sunacağımız konusunda önümüzü görebilmek için çalışma yapmak istiyoruz.”

“İş ilanları konusunda kriterler uyuyorsa hemen iletişim sağlıyoruz”

Deprem bölgesinden gelen vatandaşların Kariyer Merkezine kayıt olduğu takdirde, iş ilanları konusunda kriterlerin de uyması durumunda hemen kendileriyle iletişime geçtiklerini belirten Özada, “Haftanın bir günü de grup görüşmeleriyle hem bir tanışma etkinliği yapıyoruz hem de Kariyer Merkezimizin nasıl işlediği ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz ki, bundan sonraki süreç periyodik olarak sistematik bir şekilde devam etsin” ifadelerini kullandı.