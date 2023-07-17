Mersin’in Mezitli ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mezitli ilçesine bağlı Camili Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark edenlerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Mersin merkez, Tarsus ve Erdemli ilçesinden arazözlü ekipler sevk edildi. Gülnar ilçesinde dünden itibaren devam eden orman yangının bugün kontrol altına alınmasıyla birlikte helikopterler bu sefer Mezitli’ye gönderildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik havadan ve karadan müdahalesi ile yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.