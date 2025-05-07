Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi, kanser tanı ve tedavisinde dünya genelinde en gelişmiş görüntüleme tekniklerinden biri olan PET/CT (Pozitron Emisyon Tomografisi-Bilgisayarlı Tomografi) çekimlerini ücretsiz sunmaya başladı.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi, milyonlarca insanın umudu olan PET/CT görüntüleme teknolojisini artık tamamen ücretsiz sunuyor. Kanserin erken evrede tespit edilmesini sağlayan bu ileri tanı yöntemiyle, tedaviye zamanında başlanmasının önü açılıyor. Hastane, bu adımıyla hem sağlıkta fırsat eşitliği sağlıyor hem de yaşam süresini ve kalitesini artırmayı hedefliyor.

"Erken teşhis için hayati öneme sahip"

Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Engin Şahin, PET/CT’nin sadece teşhis değil, aynı zamanda tedavi planlamasında da büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, "Kanser tanısında en etkili yöntemlerden biri olan PET/CT, aynı zamanda uygulanan tedaviye vücudun nasıl yanıt verdiğini de açıkça gösteriyor. Kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerden sonra bu çekimler sayesinde hastalığın gerileyip gerilemediğini tespit edebiliyoruz. Bu sayede hastaya özel bir tedavi planı oluşturmak mümkün oluyor" dedi.

Şahin, PET/CT’nin vücuttaki anormal hücresel aktiviteleri yüksek doğrulukla belirlediğini belirtti. Şahin, "Bu teknoloji sayesinde vücutta kan akışı, oksijen kullanımı ve glikoz metabolizması gibi hayati işlevlerin durumu inceleniyor. Hastalık taşıyan bölgeler, görüntülemede parlak lekeler halinde beliriyor ve böylece tümörler veya metastazlar net bir şekilde saptanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Bu hizmetin ücretsiz sunulmasıyla birlikte, özellikle maddi imkanları sınırlı olan vatandaşların da bu ileri düzey görüntüleme hizmetinden faydalanabileceğini kaydeden Şahin, "Sağlık hizmetlerinde fırsat eşitliği bizim için temel ilkedir. Kanserle mücadelede erken teşhis hayat kurtarır. Biz de bu ilkeyle hareket ederek hastalarımıza destek olmayı görev biliyoruz" diye konuştu.

"Hastalar için konforlu ve güvenli süreç"

Şahin, PET/CT çekimlerinin konforlu bir şekilde gerçekleştirildiğini ve hastaların işlemin ardından normal yaşamlarına devam edebildiklerini de belirterek, "Çekim sonrası hastalar hemen günlük hayatlarına dönebilir. Eğer görüntüleme sırasında riskli bir durum tespit edilirse, hastamızın tedavi süreci hızla başlatılır. Amacımız, hastalığı en erken evrede tespit ederek, en etkili tedavi sürecine en kısa sürede başlanmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

PET/CT, hücresel düzeyde metabolik aktiviteyi görüntüleyerek sadece anatomik değil, biyolojik bilgi de sağlayan bir teknoloji. Özellikle onkoloji hastalarının tanısında, hastalığın yayılımının tespitinde ve uygulanan tedavilere yanıtın değerlendirilmesinde etkin bir rol oynamakta.