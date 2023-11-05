Mersin’de yaşayan Filistinli aileler, Gazze’deki bazı akrabalarıyla görüntülü konuşup bilgi aldıklarını ancak İsrail’in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren akrabalarının hayatından büyük endişe duyduklarını belirtti.

Mersin’de yaşayan Filistinliler, Gazze’deki akrabalarının durumundan endişeli. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çeşitli sebeplerden dolayı yıllar önce Mersin’e gelen Filistinli aileleri ziyaret etti. Ziyarette konuşan Filistinliler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ile su ve yiyecek sıkıntılarına ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. Bu çerçevede 6 yıldır Mersin’de yaşayan Mazen Shehabi, Gazze’de çok sayıda tanıdığı olduğunu söyleyerek, "Konuştuğumuzda oradaki durumu, olayları soruyoruz. Orada hiçbir şeklide güvenli bir yer yok. Nereye saklansalar bombalanıyorlar. Su ve yemek olmadan yaşamaya çalışıyor. 1 aydır gözümüze uyku girmiyor. Buradan da elimizden bir şey gelmiyor, yardım edemiyoruz. Bundan dolayı vicdan azabı çekiyoruz. Türkiye her zaman bizim yanımızda ve yardımda bulunuyor. Bu yüzden Türkiye’ye teşekkür ediyoruz" dedi.

"Uçaklar sürekli bombalıyor"

8 yıldır Mersin’de yaşayan İssamam Abuhajjaj ise doğduğu günden beri ülkesinde yaşayamadığını kaydederek, "Oradaki insanlar gece yatmıyorlar. Gündüz ise yemek bulmaya çalışıyorlar. Uçaklar sürekli bombalıyor. Allah onların yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da, "Buradaki Filistinlilerin akrabaları, yakınları Gazze’de yaşıyor. Bu yüzden çok sıkıntılılar ve üzüntülüler. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ısrarla teşekkür ediyorlar. Onlar da şunun farkında ki dünya liderleri içerisinde, özellikle İslam alemi içinde en çok bu konuyu dile getirenin Cumhurbaşkanımız olduğunu söylüyorlar. Cumhurbaşkanımız bu katliamın son bulması için birçok girişim yapıyor. Burada bir insanlık dramı yaşanıyor ve katliam söz konusu. Buna bir savaş diyemeyiz. Çocukların öldüğü, kuvözlerin bombalandığı, hastanelerin bombalandığı yerde savaştan veya savaş kurallarından bahsedemeyiz. Burada bir insanlık katliamı yapılıyor. Bir an önce burada barış olmalı. İnşallah bir an önce sükunet sağlanır, bu zalimlerin önüne geçilir" şeklinde konuştu.