Mersin’de freni patlayan sondaj kamyonunun park halindeki otomobile çarpıp tarlaya savrulması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi. Yaşanan can pazarı sonrası yaralı olarak çıkarılıp hastaneye kaldırılan Mesut Büyükeken de hayatını kaybetti.

Kaza, dün Erdemli ilçesine bağlı Aslanlı Mahallesi’nde Mersin-Karaman karayolu üzerinde meydana geldi. Aslanlı-Koramşalı ayrımında freni patlayan üzeri ağır metal borularla dolu sondaj kamyonu, yokuş aşağı kontrolsüz şekilde yoldan çıktı. Bir bakkalın önünde park halindeki otomobile çarptıktan sonra sürüklenerek tarlaya yuvarlanan kamyon hurdaya döndü. Feci kazayı gören esnaf ve çevredekiler, kamyondakilerin üzerine düşen boruları kaldırmak için seferber oldu.

Tüm çabalara rağmen araçta bulunan Hidayet Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Mesut Büyükeken de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası vatandaşların zamanla yarışı cep telefonu kamerasına yansırken, hurda yığınına dönen kamyondan geriye ise tekerlerinin kalması dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.