Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Tarsus, Yenişehir ve Halkkent’te hizmet veren Emekli Evlerinin sakinleri, ’Emekliler Haftası’ çerçevesinde, Tarsus Gençlik Kampı’nda düzenlenen etkinliklerde moral buldular.

İki ayrı günde gerçekleşen programların ilk gününe Tarsus Emekli Evine üye emekliler katılım sağlarken, ikinci programa ise Yenişehir ile Halkkent Emekli Evi üyeleri iştirak etti. Tarsus Gençlik Kampı’nın doğal ortamında, çam ağaçları altında gerçekleşen programa Büyükşehir Bealediyesinin tahsis ettiği otobüslerle gelen emeklilere, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından egzersiz hareketleri yaptırılıp, ardından tansiyon ölçümleri gerçekleştirildi. Sonrasında çalınan müzik eşliğinde halaylar çekip, oyunlar oynayarak doyasıya eğlenen emeklilerden Mahmut Serbest flüt çalarak, Bekir Karasu ise Ankara havalarından oyun sergileyerek etkinliğe renk kattılar.

“Bu ülkeye verdikleri hizmetlerden dolayı emeklilerimize şükran borçluyuz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Emekli Evi üyelerinin yaşam kalitelerinin ve sosyal refahının artmasına katkı sunmak adına, Tarsus Gençlik Kampı gezisini düzenlediklerini belirten Halkkent Emekli Evi sorumlusu Çağdaş Yeter, “Emekliler Haftası sebebiyle, tüm emeklilerin ikinci bahar dediğimiz dönemlerini kutlarız. Bugüne kadar aktif işgücüne katılıp, bu ülkenin güçlü ve daim olmasını sağlamaları sebebiyle de bütün emeklilere şükran borçluyuz” dedi.

“Burada aile ortamında gibiyiz”

Tarsuslu şairlerden ve Emekli Evi üyelerinden Mustafa Keleş, ortamdan çok memnun olduğunu belirterek, “Emekli Evine ilk üye olanlardanım. O zamandan bu yana biz çocuklarımızla, kızlarımızla, personelle beraberiz. Burada aile ortamında gibiyiz. Bir şikayetimiz yok, her şeyden memnunuz ve devamını istiyoruz” diye konuştu.

“Burada emekli arkadaşlarımla olmaktan dolayı mutluyum”

Tarsus Emekli Evinin etkinliklerine sürekli katıldığını ifade eden Sevilay Ayhan, “Emekli arkadaşlarımla ve dostlarımla olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımız Vahap Seçer’e ve gösterdikleri ilgiden dolayı buradaki personele çok teşekkür ediyorum. Biz emeklilere güzel ve nezih bir ortam sağlayıp, hayatımıza anlam kattılar” şeklinde konuştu.