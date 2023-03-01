Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında Mersin Kırkkaşık Kız Yurdunda misafir edilen depremzedelere, Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri ve gönüllü lisansüstü öğrenciler tarafından psikolojik destek verilmeye devam ediliyor.

Teknik ekip koordinatörlüğünü Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aslı Aslan’ın, psikososyal destek eğitimleri ve koordinatörlüğünü ise Prof. Dr. Arzu Aydın Acı’nın yaptığı çalışmanın amacını, depremin psikolojik etkilerine yönelik psikobilgilendirme yapmak, afetzedeyi korkutan ve katlanılması güç gelen akut stres belirtilerini taramak, azaltmak ve baş etme becerilerini yeniden kazandırmak oluşturuyor.

Psikolojik destek çalışması ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Arzu Aydın Acı, “20 Şubat itibarıyla çalışmaya başladık. Yaklaşık 23 kişilik ve çoğu uzman psikologlardan oluşan bir ekip ile depremden etkilenen depremzedelere yönelik psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Bu hizmet, psikolojik belirtilerin taranması, psikolojik ilk yardım ve ihtiyaçların belirlenmesini içeriyor. Her gün yaklaşık 35 depremzede ile görüşme yapıyoruz. Uzmanlık alanlarına göre çocuk, ergen ve yetişkin olarak ekiplere ayrıldık. Bu ekipler görüşmeleri yürütüyorlar. Yurdun içerisinde yer alan kreşlerde de akut stres belirtileri gözlenen ve bu belirtilerle baş etmekte zorlanan ailelere rehberlik ve yönlendirme yapıyoruz” dedi.

Gerçekleştirilen tarama yöntemi için çevrim içi bir yazılım tasarlandığını ve bu sayede daha sistematik bir şekilde görüşmelerin gerçekleştirildiğini belirten Acı, “Bu tarama için öncelikle çevrim içi bir yazılım hazırlandı. Bu yazılımın hazırlanmasında üniversitemiz Sosyoloji Bölümünden Doç. Dr. Onur Uca bizlere çok yardımcı oldu. Bu yazılım bizim tarama ve takip çalışmalarını yürütmemizde son derece yararlı oldu. KYK yurt yönetimi de bu süreçte bizlere çok destek verdi. Bizler için dört görüşme odası ayrıldı. Her gün saat 10.00-14.00 arasında bu odalarda görüşmeleri gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yurdun insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerine afişler asıldığını, günde bir kez de yurt içerisinde gerçekleşen destek programı için duyuru anonsu yapıldığını belirten Acı, kendilerinin de bütün odaları tek tek gezdiklerini ve depremden etkilenen vatandaşların ekip ile iletişime geçmeleri halinde psikolojik destek alabileceklerini söylediklerini kaydetti.

Psikolojik destek çalışması projesine gönüllü olarak katılım sağlayan MEÜ Psikoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Anıl Zerey ise gönüllü ekibi olarak depremden etkilenen vatandaşlara yardımcı olmak için hemen harekete geçtiklerini ve görüşmelerden sonra insanların daha iyi hissettiğini gördüklerinde ayrı bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.