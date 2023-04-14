Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silahlı terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten bir şüphelinin de olduğu 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest kaldı.