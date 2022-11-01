Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden T.A.D. tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, örgütün sözde maliye yapılanması içinde bulunan ve kamplarında silahlı eğitim aldığı tespit edilen F.K.A.Z, M.Z., F.K.Z. ve T.A.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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