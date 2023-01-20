Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, örgüt içerisinde faaliyet göstererek silah, mühimmat ve örgüte eleman temin ettiği tespit edilen 1’i sözde sorumlu düzeyinde 3 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.