Mersin'in Anamur ilçesinde önceki gün anne-baba ve çocuklarının pompalı tüfekle öldürülmesi olayıyla ilgili aranan baba ve oğlu yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün gece Göktaş Mahallesi Elemanlar Sitesi'nde silah sesini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, Serap (47) ve Murat (50) Akadğ çifti ile çocukları Ferhat Mücahit Akdağ'ın (21) pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Anamur'da defnedilirken, polis ekipleri cinayet zanlısı olarak aranan Serap Ağdağ'ın yeğeni Ceyhun T. ile babası Mustafa T.'yi Adana'da yakalayarak Mersin'e getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Ceyhun T. ile azmettirici olduğu ileri sürülen babası Mustafa T. tutuklandı. Cinayetin, 2 kardeş arasında geçmişte yaşanan bir husumettin kaynaklandığı ileri sürüldü.