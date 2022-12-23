Mersin’in merkez Yenişehir ilçesi Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndaki yarım asırlık ağacın matkapla delinip, içine asit türevi sıvı enjekte edilerek kurutulmasına ilişkin davada mütalaa veren savcı, tutuksuz 3 sanık için ’nitelikli kamu malına zarar verme’ suçundan 4’er yıla kadar hapis istedi.

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesi Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndaki yarım asırlık ağacın matkapla delinip, içine asit türevi sıvı enjekte edilerek kurutulmasına ilişkin davada mütalaa veren savcı, tutuksuz 3 sanık için ’nitelikli kamu malına zarar verme’ suçundan 4’er yıla kadar hapis istedi.

Mersin 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşmasına tutuksuz sanıklar ile avukat katıldı. Duruşmada savunma yapan Salim Serdar Gökçek, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Gökçek, olayın siyasi kurgu olduğunu, kimseye ağacı kurutma gibi bir talimat vermediğini savundu.

Duruşmada mütalaa veren savcı, ağaçtaki renk değişiminin bilinmeyen kimyasal maddenin dökülmesi sonucu meydana gelebileceğini belirtti. Savcı, sanıklara ’nitelikli kamu malına zarar verme’ suçundan 4’er yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme hakimi, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacı, kök noktasından matkapla 9 delik açılıp, içine asit türevi sıvı enjekte edilerek kurutuldu. İhbarla çalışma başlatan polis, bölgedeki kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Ağaca 29 Haziran günü saat 03.00 sıralarında sıvı enjekte eden kişilerin kullandığı 34 DKC 222 plakalı aracın, Mersin Büyükşehir Belediyesince kiralandığı tespit edildi. Aracı kullanan belediye çalışanı Yusuf S., gözaltına alındı. Şahıs, beraberindeki kişinin, Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. olduğunu, talimatın da Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek’ten geldiğini iddia etti.

Bunun üzerine ekipler Oğuzhan Ç. ile Salim Serdar Gökçek’i de gözaltına aldı. İşlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.