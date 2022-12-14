Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, tarım bölgelerindeki üreticilerin yoğun çalışmalardan kurtularak rahatlamalarını sağlayan modern ekipman destekleri devam ediyor.

Badem soyma makinasından bitkisel atık kıymaya, taş kırmadan ceviz soymaya, muz dal parçalamadan hamur yoğurma makinasına kadar, kırsalda yaşayan yurttaşları modern ve kaliteli ekipmanlarla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ürün ve kalite kaybını asgariye indiren ve zamandan tasarruf sağlayan zeytin boylama makinesi desteğini de sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Tarsus Dörtköy Sulama Kooperatifi ile Mersin Narenciye ve Tarım Üreticileri Birliği’ne (MENKOBİRLİK) ‘Zeytin Boylama Makinesi Desteği Projesi’ kapsamında birer makine verildi.

Toplanan zeytinleri el değmeden, kalite ve boyutlarına göre sınıflandıran makineler, saatte 2 ton ürün işleme kapasitesine sahip. Girdi maliyetlerini ciddi oranda düşüren zeytin boylama makineleri, işçilikten ve zamandan da büyük tasarruf sağlıyor.

Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, “Tarsus Dörtköy Sulama Kooperatifimize vermiş olduğumuz zeytin boylama makinasını çalıştırdık. Üreticilerimizle hep beraberiz. Özellikle kırsal bölgelerde tarımsal üretimin eski usullerle yapılması, ürünlerde kalite ve ürün kaybına neden olmakta. Biz de bu bağlamda zeytin üreticilerinin girdi masraflarını azaltmak, ürün ve kalite eksiklerini tamamlamaları açısından, kooperatifimiz aracılığıyla zeytin boylama makinası verdik” diye konuştu. Üreticilerin daha önce elleriyle ayıkladığı zeytinleri, artık makine sayesinde zahmetsizce ve çok kısa sürede ayıkladıklarını kaydeden Şahutoğlu, “Böylelikle zeytinlerin katma değeri de artıyor. Ve üreticilerimiz ürünlerini, emeklerinin karşılığını alabildikleri ücrete satıyorlar” ifadelerini kullandı.

Tarsus’a bağlı Eskişehir Mahallesi Muhtarı Bayram Bölükbaş, zeytin boylama konusunda önceleri çok sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Boylama makinesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduk. Eleğimiz geldi. Daha önceleri zeytin konusunda çok çile çekiyorduk. Akşama kadar topladığımız zeytinleri, gece yarısına kadar seçmeyle uğraşıyorduk. Ama şimdi Büyükşehir Belediyemizin verdiği eleği kullanıyoruz. Akşama kadar topluyoruz, 15 dakikada eliyoruz, evimize geçiyoruz ve dinleniyoruz” dedi.

Kadın üreticilerden Suna Gündal, zeytin topladıkları günlerde, gece yarılarına kadar seçme işlemiyle de uğraştıklarına dikkat çekerek, “Akşam 11’lere kadar seçme yapıyor ve yoruluyorduk. Şimdi işimiz kolaylaştı. Akşama kadar çalışıyoruz, akşam hemen eliyoruz. Yaşadığımız o zorluklar geride kaldı” diye konuştu.

Neziha Alemustal da zeytin boylama makinesinin gelmesiyle işlerinin daha da kolaylaştığını söyleyerek, “Önceden kadınlar toplanırdık, tüm komşular tek tek ayıklardık zeytini. Ama şimdi Allah razı olsun Vahap Seçer’den, makinemizi kurdurdu, işimiz kolaylaştı, çok teşekkür ederim” dedi.

Zeytin boylama makinesinin işçiliği yarı yarıya düşürdüğünü vurgulayan bir diğer üretici Rasim Gündal ise, “Üreticiler için işçiliği yarı yarıya düşürdü. Geçen yıl öğlene kadar topladığımız zeytinleri, akşama kadar 3 kişiyle, 5 kişiyle elle seçiyorduk. Bu imkan köylü için büyük fırsat. Özellikle üreticilerimiz zeytinini öğlene kadar topluyor. İnsanlar burada kalibresine göre seçimini yapıyor. İsteyen kendi kuruyor, isteyen pazara götürüyor malını değerlendiriyor” ifadelerini kullandı.