Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Tarsus Dörtköy Sulama Kooperatifi ile Mersin Narenciye ve Tarım Üreticileri Birliği’ne (MENKOBİRLİK) ‘Zeytin Boylama Makinesi Desteği Projesi’ çerçevesinde birer makine verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Tarsus Dörtköy Sulama Kooperatifi ile Mersin Narenciye ve Tarım Üreticileri Birliği’ne (MENKOBİRLİK) ‘Zeytin Boylama Makinesi Desteği Projesi’ çerçevesinde birer makine verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, tarım bölgelerindeki üreticilerin yoğun çalışmalardan kurtularak rahatlamalarını sağlayan modern ekipman destekleri devam ediyor. Badem soyma makinasından bitkisel atık kıymaya, taş kırmadan ceviz soymaya, muz dal parçalamadan hamur yoğurma makinasına kadar, kırsalda yaşayan yurttaşları modern ve kaliteli ekipmanlarla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ürün ve kalite kaybını asgariye indiren ve zamandan tasarruf sağlayan zeytin boylama makinesi desteğini de sürdürüyor.

Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, "Tarsus Dörtköy Sulama Kooperatifimize vermiş olduğumuz zeytin boylama makinasını çalıştırdık. Üreticilerimizle hep beraberiz. Özellikle kırsal bölgelerde tarımsal üretimin eski usullerle yapılması, ürünlerde kalite ve ürün kaybına neden olmakta. Biz de bu bağlamda zeytin üreticilerinin girdi masraflarını azaltmak, ürün ve kalite eksiklerini tamamlamaları açısından, kooperatifimiz aracılığıyla zeytin boylama makinası verdik" dedi. Üreticilerin daha önce elleriyle ayıkladığı zeytinleri, artık makine sayesinde zahmetsizce ve çok kısa sürede ayıkladıklarını kaydeden Şahutoğlu, "Böylelikle zeytinlerin katma değeri de artıyor. Ve üreticilerimiz ürünlerini, emeklerinin karşılığını alabildikleri ücrete satıyorlar" ifadelerini kullandı.

"15 dakikada eliyoruz"

Tarsus’a bağlı Eskişehir Mahallesi Muhtarı Bayram Bölükbaş, zeytin boylama konusunda önceleri çok sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Boylama makinesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduk. Eleğimiz geldi. Daha önceleri zeytin konusunda çok çile çekiyorduk. Akşama kadar topladığımız zeytinleri, gece yarısına kadar seçmeyle uğraşıyorduk. Ama şimdi Büyükşehir Belediyemizin verdiği eleği kullanıyoruz. Akşama kadar topluyoruz, 15 dakikada eliyoruz, evimize geçiyoruz ve dinleniyoruz” dedi.

"Bu imkan köylü için büyük fırsat"

Zeytin boylama makinesinin işçiliği yarı yarıya düşürdüğünü vurgulayan bir diğer üretici Rasim Gündal ise "Üreticiler için işçiliği yarı yarıya düşürdü. Geçen yıl öğlene kadar topladığımız zeytinleri, akşama kadar 3 kişiyle, 5 kişiyle elle seçiyorduk. Bu imkan köylü için büyük fırsat. Özellikle üreticilerimiz zeytinini öğlene kadar topluyor. İnsanlar burada kalibresine göre seçimini yapıyor. İsteyen kendi kuruyor, isteyen pazara götürüyor malını değerlendiriyor" diye konuştu.