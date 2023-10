Mersin’in Mut ilçesinde zeytin hırsızlığının artması üzerine üreticiler bahçelerde nöbet tutmaya başladı.

Sahip olduğu yaklaşık 15 milyon zeytin ağacıyla Türkiye’nin yüzde 20’sini karşılayan ve önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Mut ilçesinde, bu yıl üreticiler hırsızlık olaylarının artması üzerine bahçelerinde nöbet tutmaya başladı. Mut Ticaret Odası Meclis Başkanı Sezer Şahin, "Zeytin üreticisinin hırsızlık korkusu başladı. Bundan dolayı bahçe sahipleri nöbet beklemeye başladı. Bu konuda üreticiler daha dikkatli olmalı" dedi. Bu yıl zeytin hasadında rekoltenin de düşük olduğu bilgisini veren Şahin, "Zeytin hasadının düşük olması sebebiyle zeytin fiyatları elek numarasına göre 30 liradan başlayıp, 70 liraya kadar alıcı buluyor. Ayrıca üreticiler hırsızlık korkusuyla zeytinlerini bir an önce toplama telaşına girdiler. Fiyatların geçen yıllara oranla yüksek olmasından dolayı özellikle bahçeden zeytin toplayarak para kazanmak isteyen hırsızlık olayları çoğaldı" diye konuştu.

Türkiye’de zeytin üretiminin yüzde 20’sinin gerçekleştirildiği Mut’ta hasat dönemine girildiğini kaydeden Şahin, "Zeytinin başkenti konumunda yer alan ilçede bu sene 269 bin dekar alanda 15 milyon adet ağaçtan 130 bin ton zeytin, 10 bin ton ise yağ rekoltesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. Zeytin hasadının bu yıl erken başladığını söyleyen Şahin, "Zeytinin erken toplanmasının başında zeytin hırsızlığı geliyor. Üretici aylarca bakıyor, suluyor, her türlü bakımını masrafını yapıyor, bir bakıyorsunuz ki zeytinliklere sizden önce hırsızlar girmiş zeytinlerinizi çalıyor. Yerel yöneticilerle çok sıkı bir iş birliği içindeyiz. Hırsızlığın önlenmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Yaptırımların yasal olarak uygulanması için her türlü görüşmeyi yapıyoruz. Umuyorum ki bunlar sonuç verir ve bu önemli mesele ortadan kalkar. Çünkü insanlar tarlasında zeytin hırsızlığı gördüğü zaman dayanamıyor. Böyle olunca hiç hoş olmayan hadiseler vuku buluyor" şeklinde konuştu.

Bahçesinde hırsızlık yapanları görünce şaşkına dönen üretici Mahmut Özdemir ise, "Bahçeme zeytin toplamaya geldiğimde bir de baktım ki iki kasa zeytin toplanmış, hala toplamaya devam eden yabancılar var. Beni görünce zeytin dolu sandığı da bırakıp kaçtılar. Hırsızlık olaylarına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Artık bahçemizde hırsızlara karşı nöbet tutmamız gerekiyor" dedi.