Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların toplu taşıma araçlarında sağlıklı ve rahat bir yolculuk gerçekleştirmesi için denetimlerine devam ediyor.

Yaz sıcaklarının etkisini iyice hissettirdiği kentte, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların konforlu bir yolculuk yapabilmesi adına Trafik Zabıta Şube ekipleri, kentin birçok yerinde denetim ve kontrol işlemlerini sıklaştırdı. Denetimlerde özellikle klimaların çalışıp çalışmadığının, emniyet kemeri, durak harici iniş ve biniş, sigara içilmesi, telefonla konuşma ile yolculara davranış gibi hususların kontrolü sağlandı. Kentin farklı noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdüren ekipler, 2023 yılının ilk 6 ayında 28 bin 723 ticari aracı denetleyerek, kural ihlali tespit ettiklerine cezai işlem uyguladı. Son iki ay içerisinde ise toplu taşıma yönetmenliğine uymayan 140 araca cezai işlem uygulandı.



“Vatandaşlarımızın rahat etmesi için denetimlerimizi sık yapıyoruz”

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte klima denetimi ve tehlikeli taşıma üzerine denetimlerini sıklaştırdıklarını ifade eden Zabıta Şube Müdürü Uğur Kubat, “Araç şoförlerini her konuda uyarıp, bilgilendiriyoruz. Yolcularımızın daha rahat yolculuk yapabilmeleri ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları adına denetimlerimizi yapıyoruz” dedi.

Konforlu bir yolculuk için denetim sürecinde kılık- kıyafet, sigara, araç aksesuar, yolcuya davranış ve konuşma şekli gibi pek çok noktanın dikkat edildiğini aktaran Kubat, “Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzluk yaşadığı esnada ‘Alo 185' üzerinden 24 saat bizlere ulaşabilir. Şikâyet geldiği andan itibaren, ekiplerimiz gerekeni yapar” diye konuştu.

Denetim ve kontrollerin asıl amacının araç sahiplerine cezai yaptırım uygulamaktan ziyade, Mersin halkının daha güvenli bir yolculuk yapabilmesi için ulaşım kalitesini artıran çalışmalar olduğunu belirten Kubat, “Büyükşehir Belediyesi olarak, kontrol ve denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların da yapılan denetimlerden oldukça memnun oldukları kaydedildi.