Mersin Büyükşehir Belediyesinin yüzme kursları, toplumun her kesiminden ilgi görmeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yüzme kursları, toplumun her kesiminden ilgi görmeye devam ediyor. 6 yaşından itibaren tüm yaş gruplarına verilen yüzme kursu eğitimlerine, yüzme konusunda korku yaşayan 77 yaşındaki Erdoğan Gökkurt da katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sporun her branşını, tüm Mersin geneline yaymak amacı ile başlattığı projelerini sürdürüyor. ‘7’den 77’ye yüzme bilmeyen kimse kalmasın’ sloganı ile yola çıkan Büyükşehir Belediyesinin yüzme kursu eğitimlerinde, tüm yaş gruplarından vatandaşlar yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı uzman yüzme antrenörleri tarafından, Macit Özcan Spor Tesislerindeki olimpik yüzme havuzunda verilen yüzme kursuna katılanlardan birisi de 1945 doğumlu Erdoğan Gökkurt oldu. Gökkurt, daha önce bireysel olarak yüzme deneyimlerinde boğulma tehlikesi geçirdiği için yüzmekten korktuğunu ifade ederek, otobüs durağında bir başka vatandaşın Büyükşehir Belediyesi yüzme kursuna gittiğini söylemesi üzerine, kursa kayıt olmaya karar verdiğini söyledi.

“Şimdi sudan hiç korkmuyorum. İnsan her yaşta öğrenebilir”

30 senedir Mersin’de yaşayan Erdoğan Gökkurt, Büyükşehir Belediyesinin yüzme kursunu duyar duymaz kayıt yaptırdığını belirterek, “Yüzmeye başladım. Öğretmenler bizimle çok ilgilendi. Bu yaşta bize böyle bir imkan sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Daha önceleri denize giriyordum ama korkuyordum. Bir de boğulma tehlikesi yaşadım. Suya kafamı sokmaya korkuyordum. Şimdi öğretmenlerim sayesinde, kafamı suya sokup burundan nefes verebiliyorum. Çok güzel bir uygulama oldu. Şimdi sudan hiç korkmuyorum. Suya atlıyorum rahatça yüzebiliyorum. İnsan her yaşta öğrenebilir. Büyükşehir Belediyesinin imkanlarıyla bu tesiste yüzmeyi öğrendim. Rahatlıkla, korkmadan yüzmeye gidebilirim artık. Deniz ayağımızın dibinde, biz de faydalanalım” dedi.

Gökkurt, yüzme bilmeyenlere de çağrıda bulunarak, “Yüzme bilmeyenler gelsin ki, kendilerini rahatlıkla suya atsın. Ben de çok korkuyordum ama şimdi hiç korkmadan suya atlıyorum. Tekniğini biliyorum, çünkü öğrettiler. Öğretmenler sağ olsun çok ilgilendiler. Bütün arkadaşlara tavsiye edeceğim” diye konuştu.