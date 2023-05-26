Mersin Büyükşehir Belediyesince, daha güvenli ve konforlu yollar oluşturulması için yürütülen çalışmaların kent genelinde hız kesmeden sürdürüldüğü bildirildi.

Bu çerçevede, kent genelindeki farklı noktalarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı sürdüren ekipler, geçtiğimiz günlerde Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında yol ve asfalt çalışması başlatmıştı. Mimar Sinan Bulvarı ile 229. Cadde arasındaki kısmı kapsayan ve 1 kilometre uzunluğundaki yolda sürdürülen asfalt çalışmaları hızla tamamlandı. Ekipler, birçok araç ve iş makinesiyle bozuk zeminin sökülmesi ve alt temel hazırlıklarının tamamlanması sonrası, zaman kaybetmeden sıcak asfalt serimine geçti. Eş zamanlı olarak, tahribat meydana gelen kaldırımlarda ihtiyaca göre kısım kısım yenileme ve onarım çalışması da yapıldı.

Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Yeşilırmak Caddesinde de 600 metre uzunluğundaki yolda başlatılan asfalt çalışmalarını kısa sürede tamamlayan ekipler, tüm bu işlemlerin ardından sürüş güvenliği için çizgi çalışmalarını da Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ile koordineli bir şekilde sürdürüyor. Yenilenen yollar sayesinde yol sorunları çözüme kavuşurken, hem yolun çehresi baştan aşağı yenileniyor hem de yol güvenliği sağlanıyor.