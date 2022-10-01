Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, program dahilinde kentin her noktasına hizmetlerini götürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, program dahilinde kentin her noktasına hizmetlerini götürüyor.

Yaz aylarında özellikle grup yollarında hummalı faaliyet gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, Tarsus ve Çamlıyayla’da birçok grup yolunda yaşanan sorunları tek tek ortadan kaldırıyor. Tarsus’a bağlı Akçakocalı-Çevreli grup yolu, Heleke-Ballıca grup yolu, Topçu-Özlüce ve Pirömerli-Karadiken bağlantı yollarında sathi asfalt kaplama dökümünü tamamlayan Büyükşehir ekipleri, bunlara bir yenisini daha ekledi. Yol yapım ve bakım ekipleri, Tarsus’a bağlı Keşli Mahallesi ile Sanlıca Mahallesi arasında kalan 4 kilometrelik yolda zemin ıslah ve ardından çift kat sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir asfalt birimi ekipleri, Torosların eteklerinde yer alan Kozoluk Mahallesi’nde de muhtelif noktalarda, toplam 800 metre zemin ıslah ve sathi asfalt serim faaliyetini yerine getirdi.

Keşli Mahallesi Muhtarı Murat Sarı, “Yolumuz en son 2006’da yapılmıştı. Sağ olsunlar, yolumuzu hallettiler. Ben öncelikle şahsım, sonra da mahallem adına, Başkanımız Vahap Seçer’e ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Sanlıca Mahallesi Muhtarı Ali Erdem ise yaylalık olan bölgede hayvancılık faaliyetlerinin de yoğun şekilde yapıldığını vurgulayarak, “Yolumuz çok bozuktu. Köyümüz yaylalık yerleşimi olduğu için gelip giden çok oluyor, çok sıkıntı çekiliyordu. Fakat, şu anda yolumuz çok güzel oldu. Önce Başkanımıza, mühendislerine, müdürlerine, şeflerine ve burada çalışan bütün personele çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan ekipler tarafından yenileme programına alınan Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Fatih Caddesi’nde 500 metre uzunluğundaki yol yenilenerek, vatandaşların hizmetine sunuldu. Bunun yanı sıra ekipler tarafından Akdeniz ilçesi Karacailyas, Abdullah Şahutoğlu Mahallesi Vatan Caddesi ve 2. Cadde’de 700 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt serim çalışması tamamlandı.