Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan ve YKS’ye girecek olan depremzede öğrencilere rehberlik desteği sağladığı bildirildi.

Tüm imkanlarını deprem felaketini yaşayan vatandaşlar için seferber eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’e gelen depremzede öğrencileri de unutmadığı belirtildi. YKS başvuru sürecinin devam etmesi nedeni ile büyükşehir belediyesine bağlı kurs merkezlerine kayıtlı öğrenciler ile halk kart sahibi ailelerin öğrencilerine sunulan rehberlik hizmeti, kentte bulunan depremzede öğrencilerin de hizmetine sunuldu.

"YKS’ye nasıl başvuracakları konusunda yardımcı oluyoruz"

Çalışma hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü rehberlik öğretmenlerinden Ezgi Aslan, Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri olarak Tarsus’tan Anamur’a kadar olan kurs merkezlerinde ve geçici barınma alanlarında olan öğrencilere, 8-23 Mart tarihlerini kapsayan YKS başvuru sürecinde destek olduklarını belirterek, "Bu süreçte gerek Kurs Merkezimize başvuran öğrenciler, gerekse de geçici barınma alanlarına gelerek YKS’ye başvuracak öğrencilere nasıl başvuracakları konusunda yardımcı oluyoruz" dedi.

Depremzede öğrencilerin, başvuru aşamasında afet bölgesinden geldiklerine dair butonu mutlaka işaretlemeleri gerektiğinin altını çizen Aslan, Mersin Büyükşehir Belediyesinin, halk kart sahibi ailelerin öğrencileri ile büyükşehir belediyesi kurs merkezlerine kayıtlı öğrencilerin YKS başvuru ücretlerini ödediğini de sözlerine ekledi.

"Başvuru konusunda bilgi verdiler"

Verilen hizmetten yararlanan depremzede öğrencilerden Mediha Koca, rehberlik öğretmeninin yardımcı olabileceklerini ilettiğini söyleyerek, "Bu sayede derslerime çalışabileceğim, üniversite sınavına hazırlanabileceğim. Başvuru konusunda pek bilgim yoktu. Bana bilgi verdiler, ne yapmam gerektiğini söylediler, yardımcı oldular. Böyle yardımların olduğunu bilmiyordum ve bence böyle yardımlar yapmaları çok güzel. Bu süreçte benim eğitime ihtiyacım vardı, buna da yardımcı oldular" ifadelerini kullandı.